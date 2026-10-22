Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Красной площади в Москве на военном параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2026 года © Александр Щербак/РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах Минска с США есть отдельные нюансы.
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