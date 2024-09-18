Эксперт Подвиг: ядерные испытания могут устроить в акватории Черного моря

Агентство Reuters со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия может провести первые с 1990 года ядерные испытания в качестве ответной меры, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии