БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Пятнистый
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Сирия: режим Зеленского вербует боевиков Идлиба и пытается создать ещё один «фронт» против России

Сирия: режим Зеленского вербует боевиков Идлиба и пытается создать ещё один «фронт» против России

Включённый в РФ в список террористов и экстремистов глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с предводителем запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джуляни по вопросу вербовки боевиков в Сирии для участия в боевых действиях против России на стороне ВСУ, пишет издание Al Watan со ссылкой на источники в оппозиции в провинции Идлиб.

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