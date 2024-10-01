Сирия: режим Зеленского вербует боевиков Идлиба и пытается создать ещё один «фронт» против России

Включённый в РФ в список террористов и экстремистов глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с предводителем запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мохаммадом Джуляни по вопросу вербовки боевиков в Сирии для участия в боевых действиях против России на стороне ВСУ, пишет издание Al Watan со ссылкой на источники в оппозиции в провинции Идлиб.