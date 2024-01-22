Патентный спор с Masimo ставит по вопрос реализацию в Apple Watch функции обнаружени...

Патентный спор с Masimo ставит по вопрос реализацию в Apple Watch функции обнаружения апноэЕщё в середине прошлого месяца издание Bloomberg утверждало, что в текущем году умные часы Apple Watch могут обзавестись важными нововведениями с точки зрения мониторинга состояния здоровья пользователя.