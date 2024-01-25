Власти Алтая рассказали, сколько тонн реагентов потратили на борьбу с гололедом

Запас реагентов для обслуживания дорог в крае заготовлен в полном объеме, заверили краевые власти Более 27 тысяч тонн противогололедных реагентов использовали в этому году дорожные службы Алтайского края, сообщили в правительстве региона.
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