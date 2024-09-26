Московские дорожники привели в порядок две магистрали в Донецке и Луганске

Столичные дорожники отремонтировали две крупные магистрали в Луганске и Донецке. На одной из самых оживленных магистралей Луганска протяженностью почти восемь километров обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обустроили тротуары, отремонтировали люки и нанесли разметку.