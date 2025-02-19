Компания Supernal начала испытания электрического конвертоплана

На одном из американских аэродромов был замечен неизвестный летательный аппарат необычного вида. Согласно последним сообщениям, это был экспериментальный конвертоплан на электрической тяге от компании Supernal.
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