Президент России расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

Изменения открывают больше возможностей для помощи военнослужащим и их семьям. Президент России Владимир Путин внес изменения в Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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