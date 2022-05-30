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Салливан обсудил с Калыном членство Швеции и Финляндии в НАТО

Салливан обсудил с Калыном членство Швеции и Финляндии в НАТО

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, в ходе которых они обсудили поддержку Украины и членство Швеции и Финляндии в НАТО.

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