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Царьград

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Направил оружие в лицо и нажал на спусковой крючок. В Питере подросток выстрели из травмата в подругу - подробности

Направил оружие в лицо и нажал на спусковой крючок. В Питере подросток выстрели из травмата в подругу - подробности

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге 3 сентября. Подростки находились в одной комнате, затем произошёл выстрел.

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