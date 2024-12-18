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Одного из подозреваемых в подрыве генерала Кириллова задержали в подмосковной деревне

Одного из подозреваемых в подрыве генерала Кириллова задержали в подмосковной деревне

Одного из подозреваемых по делу о подрыве генерал-лейтенанта Российской армии, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя задержали в Подмосковье.

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