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Мировое обозрение

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«Это трагедия»: Немцы назвали ошибкой решение властей по Русскому дому в Берлине

«Это трагедия»: Немцы назвали ошибкой решение властей по Русскому дому в Берлине

У здания Русского дома в Берлине собрались жители Германии, которые открыто выступили против решения властей ФРГ прекратить действие соглашения о работе культурного центра.

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