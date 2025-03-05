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С нами не соскучишься!

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«Женевская конвенция? Нет, не слышал!» или немного о том, как пытают людей в 21 веке

«Женевская конвенция? Нет, не слышал!» или немного о том, как пытают людей в 21 веке

Что моментально всплывает в голове у среднестатистического человека, когда он слышит короткое, но страшное слово «пытка»? Картинки из учебника истории? Мрачные средневековые приспособления с канатами и колодками? Дыбы, испанские сапожки, железные груши, которые нельзя скушать, но можно запросто вставить в то самое анатомическое отверстие? Ну а что насчет современных, более, так сказать, передовых и продвинутых «технологий»? Ничего не приходит в голову, не так ли? Ведь в 21 веке уже никого не пытают, да? Или нет?Внимание, спойлер: как бы прискорбно это не звучало, но правильный ответ все-таки «нет».

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