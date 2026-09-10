Российские военные сжимают кольцо вокруг украинских подразделений на Харьковском направлении. По данным Минобороны России, в районе населенного пункта Ольховатка заблокированы подразделения двух батальонов ВСУ общей численностью до 180 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым