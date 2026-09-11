Путин: у России нет оснований для нападения на Европу

У России нет каких-либо оснований для конфликта с Европой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистами, передает ТАСС.
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