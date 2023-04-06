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Politico: Власти Китая «заморозили» общение с США

Politico: Власти Китая «заморозили» общение с США

Власти Китая фактически заморозили контакты с первыми лицами США после случая с китайским воздушным шаром, который был сбит над американской территорией, пишет Politico со ссылкой на действующего чиновника в США и экс-сотрудника Госдепартамента.

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