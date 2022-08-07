Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Песков о выборах главы ФИДЕ: «Болели за Дворковича, гражданина России. То, что он выиграл, – это очень и очень хорошая новость»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переизбрание россиянина Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх