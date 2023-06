«Такова наша доля, айда с нами в море»: анонс даты релиза стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew сопроводили трейлером с пиратской песнейНемецкий издатель и разработчик Mimimi Games (Desperados III, Shadow Tactics: Blades of the Shogun) опубликовал новый трейлер своей тактической стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew.