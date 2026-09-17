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Орловские новости

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ВТБ: число сделок по рыночной ипотеке выросло в 5 раз

ВТБ: число сделок по рыночной ипотеке выросло в 5 раз

Число сделок по рыночной ипотеке за январь-август выросло в 5 раз, до 22 тыс., а спрос на новостройки увеличивается на треть быстрее, чем на вторичное жильё.

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