ВТБ: число сделок по рыночной ипотеке выросло в 5 раз

Число сделок по рыночной ипотеке за январь-август выросло в 5 раз, до 22 тыс., а спрос на новостройки увеличивается на треть быстрее, чем на вторичное жильё.
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