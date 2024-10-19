Продюсер раскрыл тайны: беззубая невестка Наташи Королевой в центре скандала! Юлия ЧинковаСын знаменитой певицы Натальи Королевой и Тарзана, 22-летний Архип Глушко, и его избранница Мелисса Фокс недавно вернулись в Москву после незабываемого медового месяца на Мальдивах.