Продюсер раскрыл тайны: беззубая невестка Наташи Королевой в центре скандала! Юлия ЧинковаСын знаменитой певицы Натальи Королевой и Тарзана, 22-летний Архип Глушко, и его избранница Мелисса Фокс недавно вернулись в Москву после незабываемого медового месяца на Мальдивах.
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