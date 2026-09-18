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Царьград

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Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с Путиным "дух Анкориджа"

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с Путиным "дух Анкориджа"

Посланник США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили «дух Анкориджа» с Владимиром Путиным в Москве. Встреча была содержательной и конструктивной, продвигая стороны к мирному урегулированию.

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