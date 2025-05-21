Сегодня активисты ТОСовского движения отмечают свой профессиональный праздник – День территориального общественного самоуправления! История развития ТОС Новоаннинского района берет свое начало с 2006 года.
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Сегодня активисты ТОСовского движения отмечают свой профессиональный праздник – День территориального общественного самоуправления! История развития ТОС Новоаннинского района берет свое начало с 2006 года.