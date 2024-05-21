В Китае научились замораживать мозг с сохранением его функциональности после разморозки

Мозговая ткань является крайне сложной и не переносит резкого изменения внешних условий. Специалисты Фуданьского университета экспериментальным путем разработали уникальное вещество, способное обеспечить функциональность мозга после цикла «заморозка … .
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