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«Итоги. Анализ. Выводы»: Володин о предварительных результатах выборов в Госдуму

«Итоги. Анализ. Выводы»: Володин о предварительных результатах выборов в Госдуму

Председатель Государственной Думы восьмого созыва Вячеслав Володин дал оценку предварительным результатам голосования на выборах депутатов Госдумы следующего девятого созыва: Завершились выборы депутатов Государственной Думы.

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