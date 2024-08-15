Начало сезона лова лосося в Ульчском районе

Сегодня стало известно, что сезон охоты на красную рыбу в Ульчском районе начинается 22 августа. Рыбаки смогут использовать сети для ловли рыбы, но для этого необходимо получить специальное разрешение на добычу от компании "Амуррыбвод" или других организаторов рыбалки.
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