Локарно-2024: пупсиковое обаяние и токсичность без берегов

«У ручья» Хон Сан-су «У ручья» (Suyoocheon / By the Stream) — второй фильм неутомимого Хон Сан-су, снятый им в 2024 году (его милейшая виньетка «Нужды путешественника» удостоилась в феврале берлинского Гран-при и даже успела выйти в прокат в России).