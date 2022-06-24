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Гости ´Венка дружбы´ приглашают на свои концерты

Гости ´Венка дружбы´ приглашают на свои концерты

Уважаемые жители Бобруйщины!В рамках Международного фестиваля народного творчества ´Венок дружбы´ вас ждет встреча с народным ансамблем белорусской песни ´Купалінка´ муниципального автономного учреждения ´Культурный центр ´Автограф´ г.

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