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Агбонлахор о Дуране: «Иногда игроки бывают паршивыми овцами. Эмери молодец, что убрал его из «Астон Виллы» – посмотрите, что стало с ним за полтора года»

Экс-форвард « Астон Виллы » Габриэль Агбонлахор раскритиковал Джона Дурана. Бывший футболист « Зенита » перешел в «Бенфику» на правах аренды из « Аль-Насра » с правом выкупа.

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