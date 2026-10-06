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Как «МегаФон» подключил Забайкалье к цифровой эпохе: интернет в уникальном ленд-парке «Тужи»

В глубинке Забайкалья, где таежная степь сливается с современным искусством, впервые появился стабильный мобильный интернет.

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