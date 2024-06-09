Тысячи людей вышли на митинг в Тель-Авиве, требуя сделки по заложникам

Iddo Schejter/Times of Israel Тысячи активистов вышли на улицы Тель-Авива, требуя провести досрочные выборы и заключить сделку по освобождению заложников, которые на протяжении восьми месяцев удерживаются боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщили в издании The Times of Israel.
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