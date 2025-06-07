Порой кажется, что унитаз обречен. Налет, ржавчина, мочевой камень — все это въедается так глубоко, что даже агрессивные чистящие средства, вроде хлорки, оказываются бессильны.
Чем отмыть унитаз, если налет не берет даже хлорка
Комментарии
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Георгий Лянгас
Ванная, умывальник, унитаз хорощо и быстро очищаются мелкой наждачной бумагой (влажной).
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11 час.
Иван Ураганов
Беру туалетную бумагу,накладывают на проблемные участки и из пулевизатора опрыскиваю туалетную бумагу 9% уксусом,по мере высыхания салфеток,ещё раз брызгаю.Утром снимаю салфетки унитаз как новый.
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6 час.
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