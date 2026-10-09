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На форуме «Цифровые дни Иннополиса» дали старт более 40 пилотным ИИ-проектам в образовании и науке

Сегодня на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса» состоялся запуск серии пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в научно-исследовательскую и образовательную деятельность.

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