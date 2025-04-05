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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист подарил Ротенбергу учебник Ллойда Персиваля. Тренер СКА сказал: «Спасибо огромное. Думаю, что это лучший подарок»

СКА обыграл Динамо (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. На пресс-конференции после игры журналист вручил главному тренеру СКА Роману Ротенбергу учебник Ллойда Персиваля.

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