Парламентская газета

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Доход от вкладов пенсионеров предложили освободить от налогов

Доход от вкладов пенсионеров предложили освободить от налогов

Необходимо освободить доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов по вкладам в банках от налогообложения.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
У подавляющего большинства пенсионеров не то что вкладов им на прожитье не хватает денег, а у кого есть вклады не стоит за них волноваться, это политики, чиновники и т.д. Так что можно из за них не волноваться...
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