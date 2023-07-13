Доход от вкладов пенсионеров предложили освободить от налогов

Парламентская газетаБизнес и финансыПодписатьсяДоход от вкладов пенсионеров предложили освободить от налоговНеобходимо освободить доходы пенсионеров, ветеранов и их семей в виде процентов по вкладам в банках от налогообложения.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАНГЕЛ АНГЕЛУ подавляющего большинства пенсионеров не то что вкладов им на прожитье не хватает денег, а у кого есть вклады не стоит за них волноваться, это политики, чиновники и т.д. Так что можно из за них не волноваться...Ответить15 час.
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