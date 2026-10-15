Международная федерация футбола (ФИФА) представила предложение об увеличении финансирования футбола до 6,35 млрд долларов в период с 2027 по 2030 год.
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