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Какой вид рака у принцессы: Кейт Миддлтон открылась публике

Какой вид рака у принцессы: Кейт Миддлтон открылась публике

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, недавно рассказала миру о своей борьбе с раком. В долгожданном обращении к общественности, которое состоялось 22 марта, Кейт открыла серьезное состояние своего здоровья, рассказав о диагнозе онкологического заболевания и прохождении химиотерапии, передают журналисты сайта ftimes.

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