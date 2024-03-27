Какой вид рака у принцессы: Кейт Миддлтон открылась публике

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, недавно рассказала миру о своей борьбе с раком. В долгожданном обращении к общественности, которое состоялось 22 марта, Кейт открыла серьезное состояние своего здоровья, рассказав о диагнозе онкологического заболевания и прохождении химиотерапии, передают журналисты сайта ftimes.
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