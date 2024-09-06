МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Незаконные санкции соблюдать,это преступление.Не США всех морали учить и Законам,их самих судить!США обвинили веду...
  • Сергей Г
    🎯👍Полтава превратил...
  • Николай Галыгин
    Ну ,ответ и так ясен,американских баз по миру  с сотню наберётся,вот туда и полетит,осталось только ракеты подвезти п...Красные линии, на...

"Надежда только на удары по Москве": Запад готовит неслыханную атаку. Разрешение Киеву будет дано на Генассамблее ООН

"Надежда только на удары по Москве": Запад готовит неслыханную атаку. Разрешение Киеву будет дано на Генассамблее ООН

Фото: Коллаж Царьграда 19,5K прочтений Сегодня Зеленский отправляется на Генассамблею ООН для встречи с Байденом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
Если эта авантюра и удастся то скорее всего народ начнет требовать начать воевать по серьёзному и прихлопнут хохлов побыстрее. Правильно в народе говорят когда господь наказывает то он разума лишает.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх