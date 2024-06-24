Говорящей голове люське арестович приказали закинуть удочку с позорной премией, в рассчете, что у ВВП сыграют амбиции, как у продажной шкуры зверька зенарика?🤔

Бобкина Татьяна

Премию мира дали американскому президенту за то, что подстрекал и, да и принимал участие в военных конфликтах. А тех, на кого нападает США нобелевский комитет не замечает.