Политнавигатор Предлагающая окончание войны Россия станет для международного сообщества главным миротворцем, а её президент Владимир Путин даже может получить Нобелевскую премию мира.
Путин может получить Нобелевскую премию мира – Арестович
Комментарии
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Надежда
Говорящей голове люське арестович приказали закинуть удочку с позорной премией, в рассчете, что у ВВП сыграют амбиции, как у продажной шкуры зверька зенарика?🤔
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7 час.
Бобкина Татьяна
Премию мира дали американскому президенту за то, что подстрекал и, да и принимал участие в военных конфликтах. А тех, на кого нападает США нобелевский комитет не замечает.
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6 час.
Владислав Владислав
Интересные новости.
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4 час.
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