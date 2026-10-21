Цены на газ в Европе превысили €90 за МВт·ч, но дороговизна топлива заставляет часть покупателей сокращать закупки.
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Ни с кем торговать себе в убыток, Россия не обязана и никто её не может принудить к этому!