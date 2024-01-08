Морские владыки, канцлер и прямая кишка собак: как перестать смеяться

Читатели с чувством юмора, узнав принципы систематизации автором поступающих новостей и выбор тематики для статей, поинтересовались: есть на рабочем столе компьютера папка с чем-нибудь забористым? Для души, так сказать .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии