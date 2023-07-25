Под Крымским мостом пытался проскочить в Ростов сухогруз, который взрывчатку Киеву доставлял
После «блокады» Одессы Запад нашел другие пути снабжения Киева оружием
Дмитрий Родионов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Материал комментируют:
Александр Аверин
Сергей Кулик
Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Комментарии
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На этих ковбойских бандитов эта информация, конечно, не произведет впечатления. НО ЕСТЬ ЖЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС, который нельзя сбрасывать "со счетов"... Это - тоже важно...
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