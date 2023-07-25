БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Под Крымским мостом пытался проскочить в Ростов сухогруз, который взрывчатку Киеву доставлял

Под Крымским мостом пытался проскочить в Ростов сухогруз, который взрывчатку Киеву доставлял

После «блокады» Одессы Запад нашел другие пути снабжения Киева оружием Дмитрий Родионов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Сергей Кулик Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Комментарии
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Evgenija Palette
На этих ковбойских бандитов эта информация, конечно, не произведет впечатления. НО ЕСТЬ ЖЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС, который нельзя сбрасывать &quot;со счетов&quot;... Это - тоже важно...
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