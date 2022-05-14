Данияр Елеусинов узнал дату и соперника по первой защите титула IBO

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) в июне проведет защиту титула чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.

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