«Работа в сборной – это патриотизм, высшая точка». Тренер России U21 Галактионов об интересе клубов

Старший тренер сборной России U21 Михаил Галактионов высказался о слухах про переход на работу в один из российских клубов.

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