Нагиева вновь взяли на телевидение после появления в цветах украинского флага

Дмитрий Нагиев в прошлом году поставил на паузу свою карьеру на телевидении. Артист после 24 февраля перестал появляться на Первом канале, оставил все шоу, в которых принимал участие, а позже и вовсе заявил, что уволился с канала, хотя руководство говорило о том, что у Нагиева запланированный отпуск.
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