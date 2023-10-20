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Нагиева вновь взяли на телевидение после появления в цветах украинского флага

Нагиева вновь взяли на телевидение после появления в цветах украинского флага

Дмитрий Нагиев в прошлом году поставил на паузу свою карьеру на телевидении. Артист после 24 февраля перестал появляться на Первом канале, оставил все шоу, в которых принимал участие, а позже и вовсе заявил, что уволился с канала, хотя руководство говорило о том, что у Нагиева запланированный отпуск.

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