День информатики в России: история, традиции и способы празднования

Когда отмечают День информатики в РоссииДень информатики в России отмечается 4 декабря. Эта дата выбрана в честь важного исторического события: в 1948 году в СССР была создана первая цифровая электронная вычислительная машина (ЦЭВМ) — один из первых шагов к развитию информатики как науки.