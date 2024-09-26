Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в выборы после поездки на завод

Президент Украины Владимир Зеленский мог вмешаться в американские выборы своим визитом на военный завод по производству боеприпасов в городе Скрэнтон (Пенсильвания) вместе с представителями Демократической партии.
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