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Живая Кубань

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Крупный пожар в Геленджике локализован на двух гектарах

Крупный пожар в Геленджике локализован на двух гектарах

Крупный пожар в Геленджике локализован на двух гектарахЛесной пожар в СНТ «Сосновое» в Геленджике локализован в 23:50 на площади около двух гектаров.

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