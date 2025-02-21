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Предприятия стали получать задачи по созданию положительных образов мигрантов. Приказы приходят один за другим

Предприятия стали получать задачи по созданию положительных образов мигрантов. Приказы приходят один за другим

Avia.pro - СМИ «В России с любовью»: приезжие в новом амплуа Истории о приезжих в России часто выглядят однотипно – статистика преступлений, резонансные конфликты и жалобы граждан.

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Комментарии
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Татьяна
Видимо, почти все идиоты и коррупционеры в одном флаконе. А зверьков приезжих нужно депортировать на их родины азиатские, иначе они вынудят наш народ взяться за вилы.
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7 час.
АЕ
Анна Егорова
То-то их уже в СМИ только &quot;иностранцами&quot; теперь называют! Вот интересно , как будут называть, когда они пару депутатских детей и внуков изнасилуют в извращенной форме, как овец в кишлаке?!
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7 час.
Александр Шипилов
Все государства защищают свою страну. При въезде устанавливают определённую сумму для проживания в этой стране и плюс небольшую сумму для покупки сувениров. И это проверяют обязательно на границе, а у нас как проходной двор с нашими &quot;братишками&quot;. В Крокусе откуда и как они приобрели оружие, патроны, взрывчатку и тд..... Вот результат нашей беспечности. В результате атаки погибли не менее 145[4] человек (из них шестеро детей[4]) и 551 человек получил ранения[5]. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено. Скоро будет годовщина гибели наших невинных граждан. Уже не вспоминают уходит в давность, а некоторые жалеют приезжих &quot;работяг&quot;, их семьям выдают по миллионам денег и квартиры. А свои живут в лачугах десятками лет
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6 час.
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