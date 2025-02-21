Предприятия стали получать задачи по созданию положительных образов мигрантов. Приказы приходят один за другим

То-то их уже в СМИ только "иностранцами" теперь называют! Вот интересно , как будут называть, когда они пару депутатских детей и внуков изнасилуют в извращенной форме, как овец в кишлаке?!

Александр Шипилов

Все государства защищают свою страну. При въезде устанавливают определённую сумму для проживания в этой стране и плюс небольшую сумму для покупки сувениров. И это проверяют обязательно на границе, а у нас как проходной двор с нашими "братишками". В Крокусе откуда и как они приобрели оружие, патроны, взрывчатку и тд..... Вот результат нашей беспечности. В результате атаки погибли не менее 145[4] человек (из них шестеро детей[4]) и 551 человек получил ранения[5]. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено. Скоро будет годовщина гибели наших невинных граждан. Уже не вспоминают уходит в давность, а некоторые жалеют приезжих "работяг", их семьям выдают по миллионам денег и квартиры. А свои живут в лачугах десятками лет