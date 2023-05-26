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Медведев предупредил о превентивном ударе в случае передачи Украине ядерного оружия

Медведев предупредил о превентивном ударе в случае передачи Украине ядерного оружия

Передача Киеву ядерного оружия потребует превентивных действий со стороны Москвы, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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