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Экс-футболист сборной России Канунников: «Готов отдать все, чтобы вернуться в футбол»

Экс-футболист сборной России Канунников: «Готов отдать все, чтобы вернуться в футбол»

Участник чемпионата мира 2014 года в составе сборной России, двукратный чемпион России в составе «Зенита» Максим Канунников рассказал о желании возобновить карьеру.

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